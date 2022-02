W swojej opinii rzecznik generalny zaproponował trybunałowi jej uwzględnienie. Podkreślił, że na gruncie wspomnianego rozporządzenia jest bezdyskusyjne, że świadczenia rodzinne, takie jak austriacki zasiłek i ulgi podatkowe nie mogą podlegać jakimkolwiek obniżkom ani zmianom z tego powodu, że członkowie rodziny uprawnionego do wsparcia pracownika mieszkają w innym państwie. Ustalenie wysokości świadczeń w zależności od miejsca zamieszkania stanowi bowiem naruszenie prawa do swobodnego przemieszczania się zagwarantowanego obywatelom Unii. Rzecznik przypomniał, że unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego opierają się na ogólnej koncepcji, zgodnie z którą, jeśli pracownik migrujący płaci składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w określonym państwie członkowskim, to powinien mieć prawo do korzystania z takich samych zasiłków jak jego obywatele. Dodał też, że na całym terytorium Austrii świadczenia są wypłacane w jednolitej wysokości, bez względu na różnice w poziomach cen i nie są brane pod uwagę rzeczywiste wydatki związane z konkretnymi potrzebami dziecka.