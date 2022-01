Wiele rodzin jeszcze nie dopełniło tego obowiązku (mają czas do końca czerwca) i chce to zrobić teraz, aby otrzymać wyższe wsparcie. Problem w tym, że w przypadku zgłoszeń w formie pisemnej gminy mają sześć miesięcy na ich wpisanie do CEEB. Osoba ubiegająca się o dodatek nie ma wpływu na to, kiedy jej zgłoszenie zostanie umieszczone w ewidencji i może nie otrzymać wyższego świadczenia, bo – jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Klimatu i Środowiska – gmina odpowiedzialna za jego przyznawanie ma weryfikować, czy dane źródło ogrzewania w niej figuruje. Dzięki zmianie przepisów nie będzie to już miało znaczenia, bo nowe brzmienie art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym mówi nie o wpisaniu, ale o zgłoszeniu do CEEB jako warunku uzyskania wyższego świadczenia.