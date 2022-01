Do redakcji DGP zwrócił się o pomoc mieszkaniec Lublina, którego gospodarstwo domowe liczy 11 osób. To rodzina wielopokoleniowa (ale nie wielodzietna), na którą składają się m.in. autor listu (emeryt i osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym), żona (emerytka), czwórka dzieci, z których dwoje jest niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa, i cztery małoletnie wnuczki, w tym jedna dziewczynka niepełnosprawna od urodzenia.

Lublin wprowadził co prawda częściowe zwolnienie z opłaty śmieciowej, ale obejmuje ono tylko rodziny wielodzietne (płacą one 144 zł), a nie wielopokoleniowe.

- Bycie członkiem rodziny wielopokoleniowej nie jest przesłanką do uzyskania zwolnienia - wyjaśnia Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Tłumaczy, że autor listu nie może ponosić opłaty w wysokości 144 zł, gdyż wśród 11 osób zamieszkujących daną nieruchomość i będących członkami rodziny wielopokoleniowej nie ma osób tworzących rodzinę wielodzietną spełniającą kryteria z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744) kwalifikujących się do zwolnienia zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin.

Potwierdzają to prawnicy. - Wydaje się, że miasto ma rację - mówi Bartosz Draniewicz, radca prawny z Kancelarii Prawa Gospodarczego i Ekologicznego. Tłumaczy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) zwolnienie z części opłaty ma charakter fakultatywny i gmina może je stosować z dwóch powodów: socjalnego albo wielodzietności (patrz grafika).

Bartosz Draniewicz podpowiada, że być może rozwiązaniem tego problemu byłoby udzielenie zwolnienia indywidualnego na podstawie art. 67a ordynacji (na podstawie art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do opłat za śmieci stosuje się przepisy ordynacji podatkowej). - Było sporo spraw o udzielenie zwolnień indywidualnych na podstawie tego przepisu. Nierzadko były one uwzględniane przez organy, w przypadku odmowy decyzje te były uchylane przez sądy administracyjne - tłumaczy.

- Wśród tych ulg nie ma jednak możliwości obniżenia kwoty zobowiązania, czyli sytuacji, że należność już z góry byłaby mniejsza. To zresztą nie byłaby ulga - wyjaśnia.

Tłumaczy, że w grę wchodzi jedynie - do tego „w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym” - odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zapłaty na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty należności wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenie w całości lub w części należności lub odsetek za zwłokę.

To, że przepisy nie dostrzegają rodzin wielopokoleniowych, ma uzasadnienie. W rodzinie wielodzietnej zwykle najwyżej dwie dorosłe osoby przynoszą dochód, w wielopokoleniowej zarabiających osób dorosłych może być więcej. Autor listu podkreśla jednak, że w jego gospodarstwie domowym tylko dwie osoby pracują, a reszta utrzymuje się z emerytur i rent socjalnych oraz świadczeń z pomocy społecznej, ponieważ nie są w stanie podjąć pracy ze względów zdrowotnych i rodzinnych (opieka nad niepełnosprawnymi członkami rodziny).

Nie zwalnia to jednak samorządów z odpowiedzialności. Miasta i gminy mają przecież możliwość elastycznego wyboru metod. Ostatnia nowelizacja ustawy czystościowej potwierdziła m.in., że w ramach metody od gospodarstwa domowego mogą ustalać stawki w różnej wysokości w zależności od jego liczebności. Nie jest to prosta metoda, ale w jej wyniku gospodarstwo dwuosobowe może płacić np. 50 zł, a trzyosobowe 60 zł.

- Będziemy analizowali możliwość objęcia szczególnymi rozwiązaniami sytuacje rodzin wielopokoleniowych. Do tej pory nie docierały do nas sygnały od mieszkańców w takiej sytuacji - deklaruje Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Metoda od osoby obowiązuje w 85 proc. miast (patrz infografika). Katarzyna Kwiecień, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Oświęcim (który ją stosuje), zaznacza, że do tej pory miasto nie miało żadnych tego typu zgłoszeń od rodzin wielopokoleniowych. Dodaje, że z częściowego zwolnienia z opłat mogą korzystać osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. - Normalna stawka za odbiór śmieci w naszym mieście to 27 zł za osobę, członkowie rodzin wielodzietnych płacą o 5 zł mniej za osobę - wskazuje.

Samorządy, które rezygnują z metody od osoby, tłumaczą, że robią to, bo przy każdej podwyżce stawki za wywóz odpadów z systemu śmieciowego uciekają kolejne osoby. Dla mieszkańców jest ona jednak wciąż najbardziej zrozumiała - to z kolei argument dla gmin, by metodę od osoby jako budzącą najmniej społecznych emocji jednak utrzymać.