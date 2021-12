Podstawową regulacją nakładającą na organy administracji publicznej obowiązek współdziałania, czy to w formie uzgodnienia, opinii czy innego stanowiska, jest art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Przepis ten nie stanowi jednak samodzielnej podstawy do jego zastosowania, więc każdorazowo trzeba sięgać do prawa materialnego. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lipca 2017 r. (sygn. akt I OSK 2824/16), w którym czytamy: „Przepis art. 106 par. 1 k.p.a. stanowi o spoczywającym na organie obowiązku zwrócenia się o opinię, zgodę lub wyrażenie stanowiska, w sytuacji gdy obowiązek taki wynika z przepisu prawa materialnego. Unormowanie to nie tworzy samoistnej podstawy do współdziałania z innym organem przy załatwianiu konkretnej sprawy”.

Uzgodnienie jest z kolei formą wpływu jednego organu na drugi, bo uzależnia możliwości wydania aktu od akceptacji jego treści przez organ uzgadniający (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2419/15). Co ważne, ma charakter wiążący w stosunku do organu administracji publicznej decydującego w sprawie głównej – inaczej niż w przypadku opinii [ramka]. Podkreślić należy, że stanowisko organu uzgadniającego może przesądzić o treści decyzji administracyjnej, która jest wydawana po uzgodnieniu przez organ decydujący. Zakres uzgodnienia, którego dokonuje organ uzgadniający, obejmuje więc treść decyzji, jaką ma wydać organ prowadzący postępowanie główne. A to oznacza, że organ prowadzący postępowanie główne jest związany stanowiskiem organu uzgadniającego i tym samym decyzja w postępowaniu głównym nie może być sprzeczna ze stanowiskiem tego organu. Przypomnijmy, że wydanie decyzji bez zgody organu uzgadniającego stanowi podstawę do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 par. 1 pkt 6 k.p.a. Z kolei jeżeli decyzja zostałaby wydana wbrew treści uzgodnienia, to doszłoby do naruszenia prawa – niewykluczone, że w stopniu rażącym, co stanowiłoby podstawę do wyeliminowania decyzji z obrotu prawnego w trybie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji z uwagi na rażące naruszenie prawa (art. 156 par. 1 pkt 6 k.p.a.).

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

prawo budowlane

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jak już wcześniej zostało wskazane, instytucja uzgodnienia często pojawia się w przepisach prawa materialnego. Co ważne, przepisy te zazwyczaj w całości regulują uzgodnienie lub odwołują się do przepisu ogólnego, tj. art. 106 k.p.a., który to wskazuje zasady współdziałania organów. Jednak nie zawsze uzgodnienie takie jest w pełni regulowane ustawą, z której pochodzi, i nie zawsze przy uzgodnieniu istnieje odesłanie do zasad ogólnych. Przykładem takim może być art. 2a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który to wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z tym przepisem „w przypadku gdy właściciel nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych, rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby wymienione w art. 1 pkt 1 lit. b” (chodzi o właścicieli lokali w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali; osoby, którym służy tytuł prawny do lokalu w budynkach wielolokalowych, osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące te lokale lub osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokale należące do spółdzielni mieszkaniowej). Z uwagi na dopiero planowane wejście w życie przepisu brak jest oczywiście jakiegokolwiek orzecznictwa lub piśmiennictwa omawiającego szerzej ten problem. W uzasadnieniu do zmiany ustawy nie znajdziemy wyjaśnienia, co należy rozumieć przez użycie sformułowania „w uzgodnieniu z gminą”. Brak jest również odwołania do przepisów ogólnych, tj. do art. 106 k.p.a. Ale należy zwrócić uwagę na różnice, jakie zachodzą pomiędzy wcześniej wskazanymi uzgodnieniami, a tymi z tzw. ustawy czystościowej. W przykładach podanych poprzednio uzgodnienie zawsze zachodziło na poziomie: organ główny – organ właściwy do uzgodnienia. W tym przypadku mamy natomiast do czynienia z sytuacją, w której uzgodnienie dokonywane jest między właścicielem nieruchomości a gminą. Nie ma również wskazanego terminu do dokonania takiego uzgodnienia, ani formy w jakiej miałoby to nastąpić. Należy zatem domniemywać, że uzgodnienie wskazane w nowo dodanym art. 2a nie będzie klasycznym przykładem uzgodnienia wynikającego z przepisów prawa administracyjnego, bowiem z treści przepisu nie wynika obowiązek jego zastosowania, a jego użycie zależne jest wyłącznie od woli właściciela nieruchomości, który może, ale nie musi z niego skorzystać. Nie należy jednak przesądzać charakteru uzgodnienia zawartego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bowiem dopiero w chwili rozpoczęcia stosowania tego przepisu okaże się, jak organy administracji publicznej zinterpretują wskazany wyżej przepis. Na pewno jednakże brak podstaw do przyjęcia, by było to uzgodnienie, o którym stanowi przepis 106 k.p.a. Trudno jednocześnie ocenić charakter prawny tego uzgodnienia, pomimo iż przepis zawarty jest w ustawie z zakresu przepisów prawa publicznego. ©℗