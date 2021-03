Piotr Szewczyk, przewodniczący rady RIPOK, uważa jednak, że nieznacznie. Wyjaśnia, że tworzywa sztuczne stanowią ok. 15 proc. masy odpadów trafiających do instalacji, z czego butelki PET, czyli te, które wyłapie system depozytowo-kaucyjny, to zaledwie 10 proc. z nich. Przełoży się to więc na zmniejszenie strumienia komunalnych odpadów o zaledwie 1,5 proc. Nie ma więc co liczyć na to, że dzięki temu, iż butelki PET znikną, gminy, a więc i mieszkańcy będą płacić mniej za odpady. Koszty systemu, a więc i opłaty śmieciowe przestaną rosnąć wtedy, gdy do systemu gospodarowania odpadami trafi zastrzyk gotówki z oczekiwanej od lat ROP.