Druga możliwość zagospodarowania przekazanego jednostce zasobu to wniesienie go aportem do spółki gminnej lub spółki Skarbu Państwa w celu realizacji zadań na rzecz lokalnej wspólnoty. Przy czym w przypadku budynków mowa tu de facto o wniesieniu nieruchomości wraz z budynkami. W art. 12 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 223) doprecyzowano, że chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której gmina (lub gminy) albo Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne dysponują ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu. Jak wskazuje Karol Kupień, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu, spółki, o których mowa w ww. przepisie, to m.in. TBS-y, SIM-y oraz spółki komunalne, których zadaniem jest gospodarowanie/zarządzanie lokalami komunalnymi.