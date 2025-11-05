Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 434 posłów, trzech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje, że przy wyliczeniu dochodów samorządów w roku 2026 wykorzystywane będą zaktualizowane dane podatkowe z roku 2024. Dochody na 2025 r. były wyliczane na podstawie danych z zeznań podatkowych za lata 2021-2022.

Dochody samorządów z tytułu udziału w PIT czy CIT na rok 2026 będą obliczone zgodnie z obowiązującą ustawą, czyli na podstawie danych podatkowych za 2024 r., a naliczenie subwencji na 2026 r. ma być oparte na ustaleniu przyrostów (m.in. potrzeb finansowych) zachodzących między 2025 r. a 2026 r.

Resort finansów informował wcześniej, że ze względu na różnicę między poprzednimi, a zaktualizowanymi danymi, samorządy w 2026 roku dostaną dodatkowe co najmniej 1,4 mld zł wyrównania dochodów za lata 2024 i 2025.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa ustawa o dochodach JST, która zmieniła zasady finansowania samorządów. Zgodnie z nią głównym źródłem dochodów JST są dochody podatkowe, a subwencje z budżetu państwa mają charakter uzupełniający. Ustawa wprowadziła pojęcie „potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego”, które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. (PAP)