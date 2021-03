Jeżeli chodzi o zasady ich naliczania, należy zwrócić uwagę na art. 252 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej u.f.p.). Stanowi on, że dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności (liczonej np. od momentu zawiadomienia o tym fakcie podmiotu dotowanego). W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, podlega ona zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu ich wykorzystania. Dalej w art. 252 ust. 1 pkt 1 u.f.p. jest mowa, że odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu JST nalicza się począwszy od dnia ich przekazania. W tym przypadku, tj. dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, termin naliczania odsetek jest bardzo surowy, ponieważ naliczane się je począwszy od dnia przekazania dotacji z budżetu JST. Dotacja traktowana jest tak, jakby od początku podlegała obowiązkowi zwrotu. W tym przypadku odsetki pełnią zatem wyraźnie funkcję represyjną. Warto wskazać, że w sytuacji, gdy obowiązek zwrotu dotyczy dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, to odsetki nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminów na ich oddanie, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla dotowanego. Jeżeli bowiem beneficjent dokona tego w terminach określonych w art. 252 ust. 1 u.f.p., to nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek.