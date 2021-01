– Urząd ma rejestr mieszkańców, ale nie ma podstawy prawnej do użycia danych z tego rejestru do wygenerowania zaproszeń zawierających dane osobowe – mówi wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka. Jednocześnie wojewodowie w decyzjach kierowanych do włodarzy zaznaczają, że gmina, by zapewnić równy dostęp do świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2401), powinna przeprowadzić rozeznanie potrzeb mieszkańców związanych z transportem na szczepienia. Prawnicy proponują więc, by JST podawały te przepisy jako podstawę do przetwarzania danych związanych z organizacją transportu na szczepienia.

opinia

Można rozważać, czy podstawą działania w tym zakresie nie mógłby być art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, stanowiący, że do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Chociaż przyjmowana przez gminy praktyka, co wynika z analizy dostępnych na stronach internetowych klauzul informacyjnych, pokazuje, że transport organizowany przez zgłoszenia oraz infolinię opierany jest o obowiązek wyrażenia zgody przez osoby, które z takiego transportu chciałby skorzystać, co jest zgodne z rekomendacjami wypracowanymi przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W Płużnicy wójt chce wdrożyć taką procedurę, że podczas umawiania wizyty w ośrodku zdrowia pielęgniarka będzie pytała, czy potrzebny jest transport. Następnie lista adresów wraz z datami szczepień będzie przekazywana kierowcy. – Chodzi o to, aby pacjent mógł wszystko załatwić podczas jednej rozmowy telefonicznej – mówi wójt Płużnicy. Jest to zgodne z rekomendacjami wypracowanymi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podkreślono w nich, że ochrona danych osobowych osób zgłaszających się na szczepienia realizowana jest na podstawie przepisów ogólnych. W rekomendacji czytamy też, że ponieważ to do zadań gminy należy udostępnienie numeru telefonu dla osób zgłaszających potrzebę transportu, to upoważnienie pracowników do przetwarzania danych osobowych należy do kierownika danej jednostki. Ale zawsze – na wniosek i za zgodą osoby, która zgłasza chęć skorzystania z gminnego dowozu, np. podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej pracownika ośrodka zdrowia z mieszkańcem. Jest to zgoda na przekazanie przez personel medyczny koordynatorowi gminnemu do spraw szczepień informacji o miejscu, dacie i godzinie szczepienia. Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.