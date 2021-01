Ponadto zwraca się uwagę na równie istotną kwestię z punktu widzenia poruszonej problematyki. Otóż z samej istoty ww. przedsięwzięcia wynika, że chodzi o zadania wieloletnie, gdzie limity wydatków są ustalone w dłuższej perspektywie czasowej niż jeden rok budżetowy. W podanym stanie faktycznym remont pomieszczeń łazienek w publicznych placówkach oświatowych ma być realizowany w latach 2021–2022, czyli teoretycznie limit wydatków powinien być określony zarówno dla 2021 r., jak i 2022 roku. Skoro jednak przewidziano całość wydatków na ten rok, a w roku kolejnym zero, to przedsięwzięcie ma charakter jednoroczny. Wynika to z faktu, że wydatki na zaplanowane zadanie mieszczą się tylko w jednym roku budżetowym, czyli w 2021 roku. W konsekwencji wprowadzenie ww. zadania remontowego do tzw. wykazu przedsięwzięć (który jest załącznikiem do wieloletniej prognozy finansowej) oznaczałoby istotne naruszenie art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Takie istotne naruszenie prawa władny jest stwierdzić organ nadzoru, czyli właściwie miejscowo kolegium regionalnej izby obrachunkowej. W podanych okolicznościach z dużym prawdopodobieństwem przyjęcie rozwiązania w podanym stanie faktycznym wiązałoby się ze stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.