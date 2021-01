Zostaliśmy jako samorząd zaproszeni przez wojewodę na spotkanie online w sprawie organizacji dowozu mieszkańców. Nie czekaliśmy jednak na inicjatywę administracji rządowej. Jesteśmy po szeregu ustaleń wewnątrz naszego samorządu i mogę powiedzieć, że mamy pełną gotowość od strony organizacyjnej i logistycznej do pomocy osobom potrzebującym w dotarciu do punktów szczepień. Podjęliśmy decyzję, że w Ciechanowie zostanie w to zaangażowany MOPS oraz miejska spółka komunikacji miejskiej, która ma do dyspozycji niskopodłogowe małe busy i autobusy. Są dostosowane do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Wykorzystanie rodzaju pojazdu będzie zależało od tego, jaka liczba mieszkańców będzie przewożona. Może się też oczywiście zdarzyć, że będą to kursy indywidualne.