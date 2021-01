Z powyższego wynika więc, że udzielenie poręczenia co do zasady wiąże się ze sporym ryzykiem dla podmiotu, który go udziela. Ryzyko to występuje zarówno wtedy, gdy poręcza podmiot prywatny, jak i w przypadku, gdy poręcza podmiot publiczny, w tym samorządowym. Może to dla niego wiązać się z koniecznością wypłaty kwoty poręczenia, co w przypadku np. jednostek samorządu terytorialnego oznaczać będzie bezpowrotną utratę środków budżetowych. Niewątpliwie więc poręczyciel zawsze ponosi ryzyko tego, że będzie zmuszony do uregulowania zadłużenia w zastępstwie dłużnika, za którego poręczył.