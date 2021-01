Od 1 stycznia 2021 r. wykonawcy zyskali szerszą niż dotychczas możliwość korzystania z odwołań. Zniesiony został m.in. katalog czynności, na które dopuszczalne jest odwołanie się w zamówieniach o wartości krajowej. W konsekwencji wykonawcy mogą wnosić do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołania od wszelkich czynności i zaniechań, jakich dopuścił się zamawiający, i to niezależnie od wartości zamówienia.

Ponadto w nowych przepisach dopuszcza się odwołanie od zaniechania przeprowadzenia przez zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne lub zorganizowania konkursu, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Umożliwia to m.in. odwołanie się od niezgodnego z nowym prawem zamówień publicznych (dalej: p.z.p.) zmodyfikowania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z poszerzoną regulacją w nowym p.z.p. umów w sprawie zamówień publicznych skorelowano kwestie proceduralne dotyczące odwołań. Przewidziano m.in., że KIO uwzględnia odwołanie od niezgodnych z nowym p.z.p. postanowień umowy, niezależnie od tego, czy niezgodność taka ma lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania (jak było to wcześniej), chodzi np. o nieprzewidzenie we wzorze umowy limitu kar umownych.

Również interes zamawiających jest szerzej chroniony, chociażby ze względu na powiązanie w nowych przepisach sposobu ponoszenia kosztów odwoławczych z zakresem, w jakim KIO uwzględni zarzuty. To samo dotyczy umożliwienia KIO uchylenia zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia ze względu na to, że odwołanie zostało wniesione wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy.

Dotychczas zakres odwołań w przypadku zamówień o wartości krajowej limitowany był katalogiem czynności (art. 180 ust. 2 starego p.z.p.), od których przysługiwał wskazany środek ochrony prawnej. Poza jego zakresem pozostawały wszelkie zaniechania zamawiającego oraz czynności inne niż enumeratywnie wymienione w ww. przepisie. W wyniku wejścia w życie nowych regulacji zakres odwoławczy w zamówieniach o wartości krajowej oraz unijnej został ujednolicony. W rezultacie odwołanie przysługuje względem każdej czynności albo zaniechania zamawiającego niezgodnego z p.z.p., niezależnie do tego, jaka jest wartość zamówienia. tabela Może to skutkować większą liczbą przypadków poddanych ocenie KIO. Dotychczas bowiem najwięcej odwołań wnoszono w postępowaniach o udzielenie zamówień, których wartość przekraczała progi unijne. W 2018 r. było ich 2074, czyli 76 proc. wszystkich złożonych – tak wynika z danych statystycznych (Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2018 roku, s. 12). Pozostałe 640 odwołań w 2018 r. dotyczyło postępowań o wartościach poniżej progów unijnych. Należy przypuszczać, że proporcja ta zmieni się na korzyść odwołań o wartości krajowej.

Wykonawca w przetargu o wartości krajowej prowadzonego w 2019 r. na podstawie starego p.z.p. nie mógł się odwołać do KIO od nieuzasadnionego wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Nowa ustawa już taką możliwość daje.

Jak mówił prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak w trakcie posiedzenia komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji 21 sierpnia 2019 r., zmiana umowy w sytuacji, gdy nie zachodzą do tego przesłanki, tak naprawdę jest udzieleniem nowego zamówienia – zresztą zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. W tym kontekście znaczenie ma też definicja wykonawcy, który to status zgodnie z art. 7 pkt 30 nowego p.z.p. przysługuje osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, definicja wykonawcy obejmie więc dodatkowo np. uczestnika wstępnych konsultacji rynkowych, przedsiębiorcę niezaproszonego do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki czy byłego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia kwestionującego dopuszczalność zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej z innym wykonawcą (Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, druk nr 3624, s. 13).