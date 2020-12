Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners zauważa, że od zeszłego roku właściciele nieruchomości mogą składać deklaracje cząstkowe, czyli z segregacji mogą rozliczać się oddzielnie mieszkańcy, np. wyodrębnionych klatek schodowych. Warunek? Zarządca nieruchomości wyposaży ją w dodatkowe pięć pojemników, by każda część miała własny system, przypisany do danej części nieruchomości objętej odrębną deklaracją. Nie słychać, by ktokolwiek z takiego rozwiązania skorzystał. Poza tym, jak zauważa, już teraz w ramach wewnętrznych rozliczeń nie ma przeszkód, by wspólnoty i spółdzielnie wdrażały system oparty na workach z kodami.