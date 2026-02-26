Poziom recyklingu za 2025 r. nadal niezmieniony

O tym, że jest zgoda Komisji Europejskiej na obniżenie obowiązkowego poziomu recyklingu za 2025 r. dla gmin, resort klimatu i środowiska informuje od połowy ubiegłego roku. Nadal jednak nie udało się wprowadzić odpowiednich zmian w przepisach. To o tyle ważne, że lokalni włodarze mają czas do końca marca na przekazanie marszałkom województw i wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r. Za nieosiągnięcie poziomu recyklingu gminom grożą kary.

Kilka tygodni temu, w odpowiedzi na pytania DGP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniało, że przepisy zostaną zmienione, ale nie wiadomo, kiedy. Obniżenie poziomu recyklingu za 2025 r. z 55 do 50 proc. miało się znaleźć w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100). Prace nad nowelizacją jednak się przeciągają. Dlatego w lutym br. MKiŚ poinformowało, że zaproponowało wprowadzenie odpowiednich przepisów do projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Argumentowało, że jest on na zaawansowanym etapie prac. Teraz jednak znowu zmieniło zdanie.

Obniżenie poziomu recyklingu za 2025 r. jednak w innej ustawie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w najnowszej uwadze zgłoszonej do projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim wycofało się z poprawki dotyczącej obniżenia poziomu recyklingu za 2025 r. Zmiana ma być ponownie procedowana w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100).

"Jednocześnie odstępuję od propozycji zmiany w art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 70 projektu) polegającej na obniżeniu wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w latach 2025–2029 i dodaniu odpowiednich przepisów przejściowych. Uprzejmie informuję, że zmiana ta będzie procedowana w ramach prowadzonego procesu legislacyjnego projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100)" – czytamy w piśmie Anity Sowińskiej, wiceszefowej MKiŚ.