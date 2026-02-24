Odpowiedź: Tak. Taka wada uchwały rady powiatu o przekazaniu pomocy dla innej jednostki samorządu terytorialnego może być powodem unieważnienia. Nie można przyjąć uchwały o pomocy, a dopiero później, przed poniesieniem wydatku, zmienić budżet. Rada powiatu powinna zmienić uchwałę budżetową najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o pomocy finansowej. Budżet musi już wtedy przewidywać wydatek na dotację celową.
Czy JST może udzielić dotacji dla innych jednostek
Z art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynika, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:
- zadania własne JST;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;
- zadania przejęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi JST;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych JST, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący JST;
- programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych.
Ponadto, zgodnie z art. 220 u.f.p. z budżetu JST może być udzielona innym JST pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą jej udzielenia jest umowa.
Także z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: u.d.j.s.t.) wynika, że jednostka może przekazać dotację innej JST na dofinansowanie jej zadań. Wysokość tej dotacji w myśl art. 48 ust. 1 u.d.j.s.t. określa, w drodze uchwały, organ stanowiący JST udzielającej dotacji.
Dlaczego wydatki trzeba przewidzieć w uchwale budżetowej
Budżet powiatu stanowi podstawę gospodarki finansowej JST w danym roku. W myśl art. 212 ust. 1 u.f.p. uchwała budżetowa określa m.in.:
- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu JST, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu JST, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Natomiast zgodnie z art. 214 pkt 1 u.f.p. w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się zestawienie planowanych kwot powyższych dotacji.
Uwaga! Wydatki publiczne można ponosić tylko na cele i w kwotach, które rada określi w uchwale budżetowej.
Jak powinna być kolejność uchwał zdaniem RIO?
Warto przytoczyć stanowisko Kolegium RIO w Olsztynie zawarte w uchwale z 14 stycznia 2026 r., nr 0102–5/26. Kolegium weryfikowało legalność uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczego dla OSP. W badanej sprawie budżet powiatu nie przewidywał dotacji w dniu podjęcia uchwały. Kolegium RIO stwierdziło istotne naruszenie prawa i nieważność uchwały. Wskazało przy tym, że:
- budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków,
- wydatki można ponosić tylko w granicach ustalonych w budżecie,
- uchwała o pomocy finansowej musi mieć pokrycie w budżecie w dniu jej podjęcia.
Czy nieuwzględnienie wydatku w budżecie może być powodem unieważnienia uchwały?
RIO przypomniała ponadto, że zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia:
- przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał,
- podstawy prawnej podejmowania uchwał,
- przepisów prawa ustrojowego,
- przepisów prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lutego 1998 r.; sygn. akt II SA/Wr 1459/97).
Wniosek
Podsumowując: rada powiatu nie może zmienić budżetu w dowolnym momencie przed przekazaniem dotacji. Jeżeli chce udzielić gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, musi wcześniej zaplanować ten wydatek w budżecie. Dopiero potem może podjąć uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej. ©℗
Podstawa prawna
- art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2, art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1844),
- art. 48 ustawy z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1659)
