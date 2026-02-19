Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zapowiada zmniejszenie poziomu recyklingu dla gmin za 2025 r. z 55 do 50 proc. od połowy ubiegłego roku. Jak już informowaliśmy, do tej pory nie wiadomo było jednak, kiedy to zrobi. A to szczególnie ważne, ponieważ sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą przesłać marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska do końca marca br. Za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu grożą kary.

Jeszcze kilka tygodni temu MKiŚ w odpowiedzi na pytania DGP przyznawało, że nie wie, kiedy przepisy zostaną zmienione. Obniżenie poziomu recyklingu za 2025 r. do 50 proc. miało jednak znaleźć się w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UC100). Na początku lutego apel w sprawie szybkiej nowelizacji wystosowały organizacje samorządowe.

"Utrzymanie poziomu 55 proc. w 2025 r. wiąże się z ryzykiem nałożenia kar administracyjnych na bardzo dużą liczbę gmin. Obecne wymagania nie są dostosowane do warunków, w jakich funkcjonują systemy gospodarki odpadami. Należy podkreślić, że wciąż nie został wdrożony system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Dlatego obniżenie poziomu do 50% w 2025 r. jest rozwiązaniem racjonalnym i stabilizującym, pozwalającym gminom lepiej przygotować się do nowych regulacji" – argumentowały w piśmie skierowanym do resortu klimatu i środowiska.

Teraz, w odpowiedzi na interpelacje poselskie, MKiŚ potwierdza, że zmieni wymagany poziom recyklingu za 2025 r. na 50 proc. Odpowiednie regulacje mają jednak znaleźć się w innej ustawie – tak, aby zrobić to możliwie jak najszybciej.

Zaskakujące rozwiązanie w sprawie poziomu recyklingu

W serii odpowiedzi na pytania posłów wiceminister Anita Sowińska zadeklarowała, że MKiŚ przesłał propozycję zmiany przepisów do projektu ustawy... o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (UD214).

Ważne "Odnosząc się do kwestii wprowadzania do przepisów krajowych uzyskanej z Komisji Europejskiej derogacji dla wyznaczonego na 2025 r. celu dotyczącego osiągnięcia 55 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych informuję, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłosiło propozycje zmiany przepisów, obniżających do 50 proc. wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, w ramach prowadzonego procesu legislacyjnego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (UD214). Ministerstwo zaproponowało wprowadzenie zmian do ww. projektu ustawy z uwagi na zaawansowany etap prac nad projektem" – czytamy. Jak podkreśla wiceminister Anita Sowińska nowe przepisy mają też odpowiednio dostosować poziomy recyklingu za lata 2026-2029.

"W przesłanej propozycji zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ministerstwo zaproponowało wprowadzenie 50% poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych dla roku 2025 z proporcjonalnym dostosowaniem wartości dla lat 2026–2029 i pozostawieniem niezmienionych celów od 2030 r. Zaproponowano również odpowiednie przepisy przejściowe w zakresie wejścia w życie ww. przepisów dot. m.in. kwestii ewentualnych kar za nieosiągnięcie wymaganych poziomów" – wskazuje wiceszefowa resortu klimatu.

Jak na razie w wersji projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (UD214) dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacji zmiana dotycząca poziomów recyklingu nie została wprowadzona.