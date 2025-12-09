O sprawę dopytywał Janusz Kowalski, poseł PiS (interpelacja nr 13573). – Opłata od posiadania psa, mimo upływu lat i zmian społecznych, pozostaje w polskim systemie prawnym reliktem, którego funkcjonowanie coraz trudniej uzasadnić zarówno z perspektywy fiskalnej, jak i administracyjnej – uważa poseł. Wskazuje, że maksymalna stawka tej daniny na 2025 r. wynosi 178,26 zł, a od 2026 r. wzrośnie do 186,28 zł, jednak wiele gmin już dziś wskazuje, że pobór opłaty jest dla nich nieopłacalny, ponieważ koszty jej obsługi przewyższają uzyskiwane wpływy.

– W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której część samorządów całkowicie rezygnuje z opłaty, część pobiera symboliczne stawki, a inne utrzymują je na poziomie bliskim limitowi maksymalnemu – informuje Janusz Kowalski i dodaje, że powoduje to znaczne, nieuzasadnione różnice w obciążeniach mieszkańców oraz utrzymywanie archaicznego mechanizmu, który nie spełnia już funkcji fiskalnych, natomiast z punktu widzenia obywateli stanowi zbędne i nierówne obciążenie.