– Od jakiej kwoty umowy znajdą się w Centralnym Rejestrze Umów? – zapytała podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych posłanka koalicji rządzącej Krystyna Skowrońska (Koalicja Obywatelska). – Od zera – rozwiał wątpliwości Jarosław Neneman, wiceszef resortu finansów.

Wszystkie umowy w Centralnym Rejestrze Umów

Posłowie z sejmowej Komisji Finansów Publicznych poparli dziś wszystkie trzy poprawki przyjęte przez senatorów. A to oznacza, że do Centralnego Rejestru Umów trafią wszystkie umowy zawierane przez jednostki sektora finansów publicznych – m.in. przez administrację rządową i samorządową. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że próg wyniesie 10 tys. zł – po tym, jak projekt w takim kształcie przyjął rząd. Najpierw jednak posłowie zmniejszyli próg do 500 zł (tak, jak jest to obecnie w przepisach), a senatorowie uznali, że trzeba go w ogóle znieść.

– Jeśli umowa ma być rejestrowana od 500 zł, to przecież można umówić się na 490 zł. Jak zrobimy próg 300 zł, to będzie 290 zł – tłumaczył senator sprawozdawca Janusz Pęcherz z KO. Dziś nie tylko posłowie, ale i Ministerstwo Finansów poparli zniesienie progu.

Centralny Rejestr Umów wcześniej i z przedmiotem umowy

Druga istotna poprawka wprowadzona przez senatorów, a poparta dziś w Sejmie, to wskazanie, że w Centralnym Rejestrze Umów ma znaleźć się informacja o "przedmiocie umowy", a nie o "ogólnym przedmiocie umowy". Organizacje pozarządowe, w tym Sieć Obywatelska Watchdog Polska, alarmowały, że bez zmiany tego przepisu do rejestru będzie można wpisać np. "usługa". Po senackiej poprawce w CRU znajdzie się informacja o tym, na realizację jakiej usługi zawarto daną umowę.

Rząd początkowo nie tylko chciał zwiększyć próg, od którego umowy trafią do CRU, ale również opóźnić uruchomienie systemu. Centralny Rejestr Umów miał być wdrażany stopniowo od 2027 r. Posłowie zdecydowali, że wszystkie jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek publikowania informacji o umowach od 1 lipca 2026 r. Senatorowie dodali przepis, zgodnie z którym system teleinformatyczny służący do prowadzenia CRU ma być gotowy już 1 kwietnia 2026 r. – trzy miesiące przed wejściem w życie obowiązku publikowania informacji o umowach. Ta poprawka również zyskała poparcie Ministerstwa Finansów i posłów.