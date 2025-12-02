Wojewoda podlaski badał uchwałę rady powiatu hajnowskiego z 30 października 2025 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie tego powiatu (nr XVII/100/2025). W jej par. 2 ust. 1 rada postanowiła: „Określa się powiatową autobusową linię komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej”. Natomiast w par. 2 ust. 2 tej uchwały wskazała, że: „Wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej odbywać się będzie na linii: Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Kleszczele – Czeremcha”.

W ocenie organu nadzoru rada podjęła powyższą uchwałę bez upoważnienia ustawowego. „Nie ma przepisu prawa, który zawierałby delegację do podjęcia przez organ stanowiący powiatu uchwały w przedmiocie określenia linii komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu. Upoważnienia takiego nie zawierają także przepisy wymienione w podstawie prawnej uchwały” – podkreślił wojewoda.

W konsekwencji wojewoda uznał, że uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa i stwierdził jej nieważność.

Zadanie starosty

Organ nadzoru wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (dalej: u.p.t.z.) organizatorem takiego transportu właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich jest powiat.

Z kolei na mocy art. 7 ust. 4 pkt 4 u.p.t.z. zadania powiatu jako organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich wykonuje starosta. „Zgodnie z art. 8 pkt 2 u.p.t.z. do zadań organizatora należy organizowanie publicznego transportu zbiorowego” – wskazał wojewoda w uzasadnieniu. ©℗