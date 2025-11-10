W urzędach wojewódzkich, ministerstwach, nadzorach budowlanych czy też urzędach skarbowych 10 listopada 2025 r. jest dniem wolnym od pracy. Tam nic nie załatwimy. Tylko w nielicznych samorządach zdecydowano się, aby ten dzień był dniem roboczym. Część spraw można załatwić przez internet – przekonują sami urzędnicy. Dowód osobisty również można wyrobić w gminie, która jest otwarta, a nie w tej, w której zamieszkujemy lub jesteśmy zameldowani.

Część Polaków wykorzystała trwający długi weekend na spędzenie wolnego czasu poza miejscem zamieszkania. Z kolei ci, którzy pozostali, mogliby 10 listopada 2025 r. (w poniedziałek) wybrać się z dziećmi w celu wyrobienia dla nich paszportów. Taki dzień jest też okazją do załatwienia innych spraw urzędowych, na przykład zarejestrowania samochodu. Wielu z nas w tym dniu musi pracować, bo co do zasady 10 listopada 2025 r. jest dniem roboczym i wielu przedsiębiorców nie może pozwolić sobie na zarządzenie tego dnia wolnym. Kwestia związana z pracą urzędników okazuje się skomplikowana i nie ma jednolitej zasady, że wszystkie urzędy są zamknięte.

Służba cywilna ma wolne w urzędach

Urzędników możemy podzielić na tych, którzy pracują w administracji rządowej i samorządowej. W tej pierwszej sytuacji mamy tu na myśli m.in. administrację podatkową, czyli urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie (w tym należące do nich biura paszportowe), inspektoratów nadzoru budowlanego, pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach mundurowych (np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej). Do obsługi tych urzędów mamy tzw. korpus służby cywilnej składający się z około 120 tys. pracowników i urzędników mianowanych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 212) - dzień 10 listopada 2025 r. został wyznaczony dla członków korpusu dniem wolnym od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. Powód? Premier dokonał tego z uwagi na święto Wszystkich Świętych, które przypadło w sobotę 1 listopada 2025 r., a nie np. w inny dzień roboczy. Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy, za każde święto przypadające w sobotę, przysługuje pracownikom dodatkowy dzień wolny.

Oczywiście mógł tego nie robić, a osoby pracujące w administracji rządowej odbierałyby dzień wolny w innym dniu uzgodnionym z przełożonym. Z uwagi na oszczędności decyzja o wyznaczeniu takiego dnia dla całej służby cywilnej wydaje się zasadna. W praktyce jednak 10 listopada urzędy takie jak biura paszportowe, urzędy skarbowe i inne instytucje rządowe będą zamknięte.

W ZUS i KRUS wolne dla urzędników

Do korpusu służby cywilnej nie należy ZUS, który też jest częścią administracji rządowej. Tam prezes organu emerytalno-rentowego wzorem premiera zdecydował, że w poniedziałek 10 listopada 2025 r. wszystkie placówki ZUS będą zamknięte. Na stronie internetowej tej instytucji możemy przeczytać, że tego dnia nie będzie można również skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS. Argumenty są identyczne jak w służbie cywilnej, czyli 10 listopada jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę 1 listopada 2025 r. ZUS z tego powodu zamieścił przeprosiny za występujące ograniczenia w kontakcie. Z drugiej strony wzorem innych jednostek państwowych zachęca potencjalnych petentów do załatwiania swoich spraw w ZUS bez wychodzenia z domu, przez internet. Wskazując, że za pośrednictwem portalu PUE/eZUS przez 7 dni w tygodniu można m.in. wysłać wnioski, skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.

Podobnie jak w ZUS - zgodnie z komunikatem nr 1 Prezesa KRUS z 23 stycznia 2025 r. dodatkowy dzień wolny od pracy w 2025 r., w zamian za 1 listopada – święto, które przypadało w sobotę, został wyznaczony na 10 listopada 2025 r.

Urzędy samorządowe z ograniczonym dostępem

Z kolei drugą, liczącą blisko 3 tys. instytucji państwowych, są pracownicy samorządowi, których liczba wynosi ponad ćwierć miliona osób. Zatrudnieni są m.in. w urzędach gmin, urzędach miast, urzędach marszałkowskich, a także w starostwach.

Najwięcej spraw załatwiamy w urzędach gminy i w starostwach. Jeśli chcemy zarejestrować samochód czy wyrobić nowy dowód osobisty lub odebrać prawo jazdy, musimy udać się do starostwa lub gminy.

Co ciekawe, dowód osobisty można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, niezależnie od miejsca zameldowania. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet (za pomocą strony Gov.pl lub aplikacji mObywatel). Tak czy inaczej, musimy pojawić się w urzędzie, aby zostały od nas pobrane odciski palców. Jeśli jednak w naszej macierzystej gminie urząd jest nieczynny, możemy 10 listopada poszukać innego, który akurat w tym dniu pracuje. Z kolei rejestracja samochodu nie może być przeprowadzona w dowolnej gminie lub starostwie. Należy ją dokonać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela, a nie zameldowania. W przypadku, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania, należy udowodnić swój związek z danym miejscem. Z analizy DGP wynika, że tylko nieliczne gminy w Polsce będą otwarte 10 listopada 2025 r. Podobna sytuacja jest też w szpitalach. Część z nich w tym dniu pracuje w systemie weekendowym. Poradnie przyszpitalne będą nieczynne. Szpitale informują pacjentów, że w razie złego samopoczucia należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.