ODPOWIEDŹ: Co do zasady stanowisko dyrektora szkoły powierza się na pięć lat. Krótszy okres jest możliwy, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Podstawą takiego zatrudnienia nie może być zamiar sprawdzenia kandydata.

Z art. 63 ust. 21 prawa oświatowego (dalej: p.o.) wynika, że „stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący daną placówkę na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny”.

Z kolei w myśl art. 63 ust. 21a p.o. „po upływie okresu, o którym mowa w ust. 21, organ prowadzący szkołę (…) może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora szkoły (…) na kolejny okres wymieniony w ust. 21, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, a także zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w szkole lub placówce, w której przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektorowi”.

Zatem z powyższego wynika, że zasadą jest powierzenie stanowiska na okres pięć lat, a tylko wyjątkowo możliwe jest powierzenie na okres krótszy. Wówczas jednak musi to być obiektywnie uzasadnione. W konsekwencji powierzenie stanowiska na okres krótszy niż pięć lat bez szczególnego uzasadnienia byłoby działaniem wadliwym.

Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 1 sierpnia 2023 r. (sygn. akt III SA/Po 300/23). „...konieczne jest wyczerpujące wskazanie, dlaczego konkretny, dany przypadek jest uzasadniony, aby odstąpić od zasady powierzenia stanowiska na 5 lat”.

Uwaga! Ciężar dowodu związany z faktem powierzenia stanowiska dyrektora na okres krótszy niż wynikający z ustawy spoczywa na organie prowadzącym – jako organie właściwym do powierzania stanowiska.

Jak rozumieć uzasadniony przypadek?

WSA w powyższym wyroku wskazał, że „powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na okres krótszy niż 5 lat szkolnych powinno być uzasadnione nie tylko przez podanie przyczyn tego stanu rzeczy, ale uzasadnione w sposób właściwy”. A to zdaniem sądu oznacza, że „Argumenty wskazywane przez organ, jako uzasadniające powierzenie stanowiska na krótszy okres, nie mogą być ogólnikowe, lecz zindywidualizowane, odnoszące się do konkretnej osoby, poparte wnikliwą argumentacją uwzględniającą specyfikę sytuacji, w której zaszła rzeczywista potrzeba odstępstwa od zasady powierzania stanowiska na 5 lat szkolnych. Konieczność stosownego uzasadnienia wynika nie tylko z art. 63 ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lecz także z ogólnych zasad ustrojowych zawartych w art. 2 i 77 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – wskazał WSA w Poznaniu.

Również regionalne izby obrachunkowe przyjmują analogiczną interpretację, m.in. RIO w Olsztynie w wystąpieniu pokontrolnym z 29 kwietnia 2025 r. (znak RIO.II.600–3/2025). ©℗