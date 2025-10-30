Nowa kwota świadczenia pielęgnacyjnego - 3 386 zł, która będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r., została ogłoszona w obwieszczeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 24 października 2025 r. (M.P. poz. 1127). Jego wydania wymagają przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208), które regulują sposób waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego. Co do zasady jest tak, że świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej podwyżce od 1 stycznia. Wskaźnikiem waloryzacji jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 1 stycznia tego roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Obliczoną w ten sposób kwotę świadczenia pielęgnacyjnego zaokrągla się do pełnych groszy w górę i następnie jest publikowana w Monitorze Polskim.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. poz. 1242), najniższa pensja od 1 stycznia przyszłego roku będzie wynosić 4 806 zł. Natomiast 1 stycznia tego roku minimalna płaca wynosiła 4 666 zł. Oznacza to, że wzrośnie o 3 proc. i taki właśnie jest wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego. W związku z tym, że w tym roku jest ono wypłacane w wysokości 3 287 zł, to przy zastosowaniu wspomnianego wskaźnika waloryzacji od 1 stycznia 2026 r. wzrośnie do 3 386 zł. Co istotne, przyszłoroczna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego nie jest tak duża jak bywało to w poprzednich latach, bo wyniesie 99 zł, podczas gdy w tym roku było ono wyższe o 299 zł w porównaniu do 2024 r. Jest to oczywiście efekt tego, że waloryzacja minimalnego wynagrodzenia nie jest tak wysoka, jak miało to miejsce w ostatnich latach.

Wyższe świadczenie dla każdego opiekuna. Czy trzeba wypełnić wniosek?

Zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego nie wymaga od opiekunów podejmowania żadnych czynności, bo ośrodek pomocy społecznej z urzędu zmieni decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne w części dotyczącej jego wysokości. Wyższa kwota świadczenia trafi zarówno do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne zarówno na starych, jak i nowych zasadach. Do tej pierwszej grupy zaliczają się opiekunowie, którzy nabyli do niego prawo na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. Drugą grupę stanowią zaś osoby, którym przyznano świadczenie w oparciu o przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2024 r., które umożliwiają łączenie go z pracą zawodową.