Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części województwa mazowieckiego. W jego puli jest 2,65 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsparcie przeznaczone jest m.in. na rozwój przedsiębiorczości, rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu czy ochronę bioróżnorodności.

"Do tej pory przeprowadzono 37 naborów o łącznej wartości 11,85 mld zł. To ok. 92% alokacji programu. Podpisano 1,2 tys. umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 8,1 mld zł (w tym 7,6 mld zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), co stanowi 67% alokacji programu" - czytamy po X posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Teraz program ma też pomóc w rozwoju mieszkalnictwa społecznego.

Pieniądze na mieszkania społeczne dla gmin

Do programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 dodany zostanie nowy priorytet 8 dotyczący wsparcia finansowania mieszkalnictwa społecznego. Jak przekonuje rząd celem jest wsparcie modelu długoterminowego, preferencyjnego finansowania społecznych przedsięwzięć mieszkaniowych w miastach Polski Wschodniej.

"Wsparcie bezzwrotne z programu FEPW, udzielane w powiązaniu ze wsparciem dłużnym w ramach krajowego programu popierania budownictwa czynszowego (SBC), umożliwi stworzenie stabilnej struktury budżetu inwestycji i obniżenie ryzyk finansowych po stronie podmiotów rynku mieszkaniowego (np. SIM/TBS) w makroregionie" - wskazuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na ten cel ma być przeznaczone 110 mln euro, czyli ponad 450 mln zł. Możliwość sfinansowania wkładu własnego ma zwiększyć zainteresowanie samorządów dofinansowaniem w ramach programu SBC.

"Mieszkania społeczne, z regulowanym czynszem, są przeznaczone dla osób o umiarkowanych dochodach. Oferowane są one przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak towarzystwa budownictwa społecznego i społeczne inicjatywy mieszkaniowe (TBS/SIM), spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne. Otrzymają one dedykowane wsparcie (dotacja na uzupełnienie wkładu własnego do preferencyjnego kredytu) na m.in. budowę, przebudowę, modernizację mieszkań czy przekształcenie istniejących obiektów na cele mieszkaniowe. Wsparte mieszkania zachowają odpowiedni standard energetyczny, co dla lokatorów oznacza niższe wydatki nie tylko z tytułu czynszu, ale także opłat za energię" - dodaje Komitet Monitorujący.