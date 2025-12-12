Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa regulacje zawarte w unijnym rozporządzeniu, które weszło w życie w 2021 r. Jego przepisy są stosowane bezpośrednio, jednak ich zakres wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian na poziomie prawa krajowego. Nowe przepisy mają zastąpić częściowo uchylaną ustawę o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Regulacje ustalają zadania jednostek, które zajmują się ochroną zdrowia zwierząt oraz zwalczaniem chorób zwierząt, w szczególności Inspekcji Weterynaryjnej, a także określają zasady zwalczania chorób zwierząt w zakresie, którego nie obejmują przepisy unijne, np. dotyczące odszkodowań, nagród i zapomóg przyznawanych w procesie likwidacji chorób zwierząt.

W przypadku odszkodowań w ustawie przyjęto korzystniejsze dla rolników rozwiązania i uczyniono system bardziej elastycznym. Rozszerzono katalog zwierząt i produktów, za które będzie przysługiwało odszkodowanie ze środków z budżetu państwa. Chodzi m.in. o zwierzęta padłe w związku z wystąpieniem ogniska choroby. Zmieniono system przyznawania odszkodowań z zero-jedynkowego na procentowy. Oznacza to, że w miejsce odmowy wypłaty odszkodowania ze względu na nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu wprowadzono procentową obniżkę jego kwoty za mniej istotne uchybienia.

W ustawie znalazły się też przepisy mające ułatwić działania samorządu lekarzy weterynarii w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne, a także dyplomów wydawanych lekarzom przez Komisję do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.