Za ustawą głosowało 422 posłów, nikt nie głosował przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Zmiany w obliczaniu pomocy de minimis w rolnictwie

Zmiana przepisów następuje w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej z 10 grudnia 2024 r. dotyczącego stosowania pomocy de minimis w sektorze rolnym; zmianie uległ m.in. sposób obliczania okresu przy sumowaniu limitu pomocy de minimis w rolnictwie z lat podatkowych.

Obecnie pomoc de minimis obliczana jest przy uwzględnieniu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich, natomiast zmiana przewiduje, że będzie obliczana z uwzględnieniem trzech minionych lat na podstawie przedstawianych zaświadczeń.

W obowiązujących przepisach istnieje niespójność między aktualnym nazewnictwem aplikacji informatycznej służącej do monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie a jej powszechnie używaną nazwą w praktyce. Nowela doprecyzowuje i ujednolica nazewnictwo aplikacji informatycznej. Nowa nazwa to „system rejestracji pomocy publicznej w rolnictwie”.

Zniesienie obowiązku ogłaszania wysokości wykorzystanej pomocy

Uchylony został przepis dotyczący obowiązku ogłaszania w drodze obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, ponieważ takie informacje znajdują się w aplikacji.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ich opublikowania.

Pomoc de minimis jest pomocą publiczną udzielaną rolnikom przez państwo. Nie wymaga ona zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Pomocy tej udziela się na różne cele, w tym na wsparcie inwestycji, zakup sprzętu rolniczego czy materiału siewnego, dotacje do działalności operacyjnej gospodarstw czy też wsparcie w przypadku klęsk żywiołowych lub innych trudnych sytuacji. Od 2025 r. limit pomocy wynosi 50 tys. euro na gospodarstwo; limit tej pomocy dla kraju wyliczony został na ok. 682 mln euro w okresie trzech lat. (PAP)