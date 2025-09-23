Umowa handlowa UE–Indonezja: co oznacza dla polskiego eksportu żywności

Komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz poinformował tego dnia nad ranem, że Unia Europejska sfinalizowała negocjacje handlowe z Indonezją. Komisja Europejska zapowiedziała, że porozumienie handlowe z tym krajem poprawi możliwości sprzedaży produktów rolnych dzięki zniesieniu ceł na główne towary eksportowane z UE do Indonezji, takie jak przetwory mleczne, mięso, owoce i warzywa oraz żywność przetworzona.

Zniesienie ceł na produkty rolne z UE do Indonezji – szanse dla polskich firm

Minister Rolnictwa Stefan Krajewski przyznał na posiedzeniu ministrów rolnictwa państw członkowskich w Brukseli, że porozumienie z Indonezją to z jednej strony zagrożenia i pewne problemy, ale z drugiej - szanse, których Polska powinna szukać. Dlaczego właśnie Indonezja?

- Chcemy otwierać się na te ogromne rynki zbytu, gdzie zapotrzebowanie na żywność jest duże. Z jednej strony, będziemy obserwować to, co będzie się działo tutaj, w Brukseli, bo przed nami jeszcze wiele rozmów, ale z drugiej strony - będziemy szukać nowych rynków zbytu dla Polski - podkreślił.