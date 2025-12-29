- Doliczanie stażu pracy – nowe zasady wchodzą w życie w 2026 r.
- Co da pracownikowi doliczony staż pracy?
- Jakie okresy będzie można doliczyć do stażu pracy?
- Zmiany w stażu pracy – jak doliczyć okresy zatrudnienia inne niż wynikające z umowy o pracę?
- Wniosek o zaświadczenie (USP) – tylko elektronicznie
Doliczanie stażu pracy – nowe zasady wchodzą w życie w 2026 r.
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie istotne zmiany w prawie pracy – pracownicy będą mogli zaliczać do swojego stażu okresy zatrudnienia inne niż wynikające z umowy o pracę. Nowe przepisy nie obejmą jednak od razu wszystkich zatrudnionych, a ich wprowadzenie nastąpi w dwóch etapach:
- od 1 stycznia 2026 r. – dla jednostek sektora finansów publicznych,
- od 1 maja 2026 r. – dla pozostałych pracodawców.
Co da pracownikowi doliczony staż pracy?
Doliczanie okresów zatrudnienia innych niż wynikające z umowy o pracę przyniesie pracownikom wiele korzyści. Łączny staż pracy ma bowiem wpływ przede wszystkim na:
- długość okresu wypowiedzenia,
- prawo do nagrody jubileuszowej,
- wymiar urlopu wypoczynkowego,
- wysokość dodatku stażowego,
- wysokość odpraw przy zwolnieniu lub przejściu na emeryturę.
Jakie okresy będzie można doliczyć do stażu pracy?
Kodeks pracy określa, jakie etapy w karierze będzie można zaliczyć do stażu pracy, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zaświadczenia z ZUS. Zgodnie z przepisami są to okresy:
- opłacania składek emerytalnych, rentowych lub wypadkowych przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracującą z taką osobą,
- zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym przez pierwsze 6 miesięcy działalności (tzw. „ulga na start”),
- opłacania składek przez osobę współpracującą z osobą korzystającą z ulgi na start,
- za które zostały opłacone składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności gospodarczej,
- za które składki emerytalne i rentowe były opłacone przez osobę współpracującą przy sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem,
- podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu:
- wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
- wykonywania umowy agencyjnej,
- współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,
- członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
- członkostwa w spółdzielni kółek rolniczych.
Zmiany w stażu pracy – jak doliczyć okresy zatrudnienia inne niż wynikające z umowy o pracę?
Nowe okresy będą mogły być uwzględniane w stażu pracy wyłącznie na podstawie zaświadczeń wydanych przez ZUS. Osoby zainteresowane będą musiały złożyć odpowiedni wniosek, a formularze będą dostępne dopiero po wejściu w życie ustawy.
Wniosek o zaświadczenie (USP) – tylko elektronicznie
Od 1 stycznia 2026 r. wniosek o wydanie zaświadczenia będzie można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem konta w systemie eZUS. W tym systemie dostępny będzie formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” (USP). ZUS przygotuje i doręczy zaświadczenie, decyzję oraz inne dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej na konto osoby, która złoży wniosek.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję