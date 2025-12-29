Doliczanie stażu pracy – nowe zasady wchodzą w życie w 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie istotne zmiany w prawie pracy – pracownicy będą mogli zaliczać do swojego stażu okresy zatrudnienia inne niż wynikające z umowy o pracę. Nowe przepisy nie obejmą jednak od razu wszystkich zatrudnionych, a ich wprowadzenie nastąpi w dwóch etapach:

od 1 stycznia 2026 r. – dla jednostek sektora finansów publicznych, od 1 maja 2026 r. – dla pozostałych pracodawców.

Co da pracownikowi doliczony staż pracy?

Doliczanie okresów zatrudnienia innych niż wynikające z umowy o pracę przyniesie pracownikom wiele korzyści. Łączny staż pracy ma bowiem wpływ przede wszystkim na:

długość okresu wypowiedzenia,

prawo do nagrody jubileuszowej,

wymiar urlopu wypoczynkowego,

wysokość dodatku stażowego,

wysokość odpraw przy zwolnieniu lub przejściu na emeryturę.

Jakie okresy będzie można doliczyć do stażu pracy?

Kodeks pracy określa, jakie etapy w karierze będzie można zaliczyć do stażu pracy, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zaświadczenia z ZUS. Zgodnie z przepisami są to okresy:

opłacania składek emerytalnych, rentowych lub wypadkowych przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracującą z taką osobą, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym przez pierwsze 6 miesięcy działalności (tzw. „ulga na start”), opłacania składek przez osobę współpracującą z osobą korzystającą z ulgi na start, za które zostały opłacone składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności gospodarczej, za które składki emerytalne i rentowe były opłacone przez osobę współpracującą przy sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu:

wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług , do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, wykonywania umowy agencyjnej ,

, współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną ,

, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej ,

, członkostwa w spółdzielni kółek rolniczych.

Zmiany w stażu pracy – jak doliczyć okresy zatrudnienia inne niż wynikające z umowy o pracę?

Nowe okresy będą mogły być uwzględniane w stażu pracy wyłącznie na podstawie zaświadczeń wydanych przez ZUS. Osoby zainteresowane będą musiały złożyć odpowiedni wniosek, a formularze będą dostępne dopiero po wejściu w życie ustawy.

Wniosek o zaświadczenie (USP) – tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2026 r. wniosek o wydanie zaświadczenia będzie można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem konta w systemie eZUS. W tym systemie dostępny będzie formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” (USP). ZUS przygotuje i doręczy zaświadczenie, decyzję oraz inne dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej na konto osoby, która złoży wniosek.