Jakie umowy zostaną wliczone do stażu pracy po zmianach?

Od 1 stycznia 2026 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy, które poszerzają katalog okresów do stażu pracy, które dotychczas były pomijane przy ustalaniu uprawnień pracowniczych i prawa do świadczeń. Chodzi tutaj między innymi o samozatrudnienie, pracę za granicą, zlecenia oraz członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Wyższy wymiar urlopu i dodatki stażowe – na jakie benefity może liczyć pracownik?

Łączna suma wszystkich okresów zatrudnienia wpływa na wiele świadczeń i prawa pracownicze. Chodzi przede wszystkim o:

długość okresu wypowiedzenia,

prawo do nagrody jubileuszowej,

wymiar urlopu wypoczynkowego,

wysokość dodatku stażowego,

wysokość odpraw przy zwolnieniu lub przejściu na emeryturę.

Nowelizacja Kodeksu pracy 2026: kto pierwszy zyska na doliczeniu stażu?

Nowe zasady są wprowadzane w dwóch turach. Od stycznia zmienione przepisy obejmują zatrudnionych w sektorze publicznym. Z kolei od maja – obowiązywać będą również prywatny.

Wniosek o doliczenie stażu pracy: jaki druk wybrać i do kiedy masz czas?

Staż pracy nie dolicza się automatycznie. Aby skorzystać z nowych przepisów, trzeba dopełnić formalności w ZUS.

Jaki druk trzeba złożyć? Należy wypełnić dedykowany wniosek USP dostępny na eZUS .

. Gdzie złożyć wniosek? Wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS (eZUS).

W jakim terminie? Choć zmiany wchodzą w maju 2026 r., na złożenie dokumentów masz czas do 31 grudnia 2027 r.

Przegapienie tego terminu może oznaczać bezpowrotną utratę możliwości doliczenia dawnych lat pracy do obecnego stażu pracy. Przełoży się to bezpośrednio na niższy wymiar urlopu lub brak dodatków.