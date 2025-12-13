Benefity pracownicze 2026 r.: zatrudnieni sami będą wybierać swoje świadczenia

Zmieniają się potrzeby pracowników – i to one wymuszają rewolucję. Jedni chcą wsparcia w wychowaniu dzieci, inni stawiają na rozwój, zdrowie lub technologię, a rosnąca liczba firm reaguje, odchodząc od uniwersalnych pakietów.

– Inny pakiet medyczny wybierze trzydziestolatek z dziećmi, a inny singiel. Podobnie inne marki kart podarunkowych wybierze osoba młoda, to często sport, moda, edukacja, a inne osoba z rodziną czy starsza - np. sklepy meblowe, wyposażenie domu czy stacje benzynowe – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE firmy Amilon.

Jak dodaje, benefity pracownicze uzyskały już status niemal obowiązkowej instytucji. W 2026 roku ten trend będzie się stawał coraz bardziej widoczny i obejmie właściwie wszystkie branże.

Zmiany w 2026 r.: pracownicy sami będą wybierać swoje świadczenia - te finansowe są w cenie

Popularność zyskują benefity online, natychmiastowe karty cyfrowe, pomoc finansowa oraz świadczenia poprawiające jakość życia. Firmy zaczynają też podnosić kwoty świadczeń – zwłaszcza tych wspierających budżet domowy.

Różne potrzeby pokoleń: od kart cyfrowych po stabilne pakiety medyczne

Wellbeing, bezpieczeństwo finansowe i możliwość szybkiego dopasowania benefitów do sytuacji życiowej stają się dziś kluczowe. To one przesądzą o tym, gdzie pracownicy będą chcieli zostać na dłużej.