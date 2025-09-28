Na stronach większości okręgowych izb radcowskich oraz rad adwokackich można już zapoznać się z wynikami egzaminów wstępnych. „DGP” zna natomiast wyniki ogólnopolskie.

- W tym roku egzaminy przebiegały bez zakłóceń. Przesyłki zostały dostarczone do wszystkich komisji w nienaruszonym stanie, nie odnotowano żadnych incydentów. Z relacji przewodniczących komisji wynika, że wielu kandydatów oddało testy przed upływem wyznaczonego czasu. Wskaźnik zdawalności też okazał się wysoki. Widać, że studenci już na studiach starannie dobierają przedmioty, zgodnie z profilem wybranej aplikacji – komentuje Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kraków górą na aplikacji adwokackiej

W wypadku egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką znane są wyniki z 49 komisji, z wyjątkiem komisji nr 3 z Warszawy. Z tej komisji wyniki będą znane dziś wieczorem.

Tegoroczne wyniki są zbliżone do tych z lat ubiegłych. Do egzaminu przystąpiło 1925 osób, z czego zdało 1370, co stanowi 71,2 proc. W ubiegłym roku wskaźnik zdawalności wyniósł 74 proc.

Najwyższą zdawalność odnotowano w Krakowie, bo aż powyżej 80,3 proc. Na drugim miejscu znalazła się Warszawa, a konkretnie komisja nr 5, z wynikiem 76 proc. Najmniej osób zdało w Kielcach – niespełna 58 proc.

Białystok na czele na aplikacji radcowskiej

Jeżeli chodzi o aplikację radcowską frekwencja była wysoka. Do egzaminu dopuszczono 2742 osoby, z czego jedynie 100 nie przystąpiło. Pozytywny wynik uzyskało 1864 kandydatów, co stanowi 70,55 proc. wszystkich zdających.

Najwyższą zdawalność odnotowano w Białymstoku, ponad 82 proc. Kolejne miejsca zajął Toruń (80 proc.) i Łódź (79 proc.). Najniższe wyniki osiągnięto w Kielcach (60 proc.) oraz w Wałbrzychu (62 proc.).

Katowice najlepsze na aplikacji notarialnej

Gdy zgodzi o aplikację notarialną, egzamin przeprowadzono w 6 komisjach w skali kraju. Spośród 515 dopuszczonych kandydatów do egzaminu przystąpiło 494, a pozytywny wynik uzyskało 259 osób, co stanowi 52,4 proc. Dla porównania, w ubiegłym roku zdawalność wyniosła 48,5 proc.

Najwyższy wynik odnotowano w Katowicach – 60 proc., natomiast najniższy w Gdańsku – 44 proc.