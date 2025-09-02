Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1667 ze zm.). Ministerstwo chce, żeby związki rewizyjne były wpisywane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń. Obecnie sądy rejestrowe stosują w tym zakresie różne praktyki, część związków trafia do rejestru przedsiębiorców, inne do rejestru stowarzyszeń i organizacji społecznych. W pierwszym z nich znajduje się obecnie 28 związków rewizyjnych, w drugim – 39.

Zdaniem resortu ta rozbieżność powoduje problemy z jednoznacznym określeniem, w jakiej formie prawnej funkcjonują związki rewizyjne, i może prowadzić do wątpliwości co do ich uprawnień i obowiązków. Zdaniem ZRSMRP nie jest to jednak wystarczający powód do zmiany przepisów, która byłaby niezgodna z prawem spółdzielczym. Zgodnie z nim, jeśli związek rewizyjny prowadzi działalność gospodarczą, może – i powinien – być wpisywany do rejestru przedsiębiorców. Decyduje o tym nie miejsce wpisu, ale faktyczny charakter działalności.

Zarzuty spółdzielców

- Ograniczenie tej możliwości byłoby bezprawne i uderzałoby w podstawowe prawa tych organizacji – twierdzi Jerzy Jankowski, prezes zarządu ZRSMRP.

Zarzuca on również ministerstwu przekroczenie delegacji ustawowej.

- Podstawą opracowania projektu jest art. 35a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który pozwala jedynie na określenie technicznych zasad prowadzenia rejestrów i treści wpisów. Nie daje jednak ministerstwu prawa do decydowania o formach prawnych organizacji ani do ograniczania ich działalności. Tymczasem projekt rozporządzenia wprost stwierdza, że związki rewizyjne nie są przedsiębiorcami – mimo że zgodnie z prawem o tym decyduje nie sam wpis, a rzeczywista działalność – wyjaśnia prezes Jerzy Jankowski.

Takie działanie, jego zdaniem, narusza podstawowe zasady stanowienia prawa, w tym zasadę legalizmu oraz hierarchii aktów prawnych.

ZRSMRP przekonuje, że obowiązujący dziś system – który pozwala rejestrować związki rewizyjne zarówno jako przedsiębiorców, jak i w rejestrze stowarzyszeń, w zależności od ich rzeczywistej działalności, działa dobrze i ma uzasadnienie w przepisach. Jego zdaniem fakt, że łącznie 67 związków rewizyjnych figuruje w obu rejestrach, potwierdza, że obecne przepisy nie wymagają zmian.

Niepotrzebne komplikacje

Związek ostrzega, że wprowadzenie proponowanego rozporządzenia grozi poważnymi konsekwencjami. Ograniczy swobodę statutową związków rewizyjnych, naruszy prawa nabyte tych, które już prowadzą działalność gospodarczą, i wprowadzi nierówność w traktowaniu organizacji o tej samej formie prawnej. Zmiany mogą też utrudnić dostęp do środków finansowych i programów wsparcia dla przedsiębiorców.

Etap legislacyjny:

Projekt w trakcie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania