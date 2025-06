Pedev uczestniczył w antyrządowym proteście w Sofii w lipcu 2020 r. Podczas zgromadzenia miał obrażać funkcjonariuszy policji i „konfrontować się” z nimi, w wyniku czego został zatrzymany. Został przewieziony na komisariat, gdzie był przetrzymywany przez 24 godziny. Tego samego wieczoru zbadał go lekarz pogotowia. Następnego dnia, po zgłoszeniu zawrotów głowy i podejrzenia wstrząśnienia mózgu, został przewieziony do szpitala. Przebywał tam przez dwa dni, przez cały czas pilnowany przez funkcjonariuszy służby więziennej pełniących 12-godzinne zmiany. 12 lipca Pedev został przytwierdzony do łóżka szpitalnego za pomocą kajdanek i pasów. Wypisano go ze szpitala 14 lipca, a badanie sądowo-lekarskie wykazało liczne obrażenia – sińce i otarcia – m.in. na nadgarstkach, plecach, ramionach i nogach.

Pobity przez policjantów