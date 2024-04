Pozostawione długi w spadku zawsze stanowią poważny problem, a sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy jednym ze spadkobierców jest małoletnie dziecko. Wtedy, by zabezpieczyć dziecko przed konsekwencjami rodzice muszą podjąć określone kroki prawne w sądzie lub przed notariuszem. Na czym polega odrzucenie spadku? Jak uchronić dziecko przed długami w spadku?

Dziecko dziedziczy długi. Co zrobić?

Po listopadowej nowelizacji Kodeku cywilnego odrzucenie spadku w imieniu małoletnich nie wymaga już wizyty w sądzie opiekuńczym. Rodzic posiadający władzę rodzicielską może teraz złożyć oświadczenie w imieniu dziecka o odrzuceniu spadku przed notariuszem lub sądem spadku. Warunkiem jest jednak zgoda drugiego rodzica.

Według obowiązujących przepisów, gdy dziecko zostaje powołane do spadku wskutek wcześniejszego odrzucenia go przez rodzica, odrzucenie w imieniu dziecka może zostać złożone przez rodzica, który posiada pełną władzę rodzicielską za zgodą drugiego rodzica albo przez oboje rodziców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądu opiekuńczego lub sądu spadku.

To istotne uproszczenie procesu, mające na celu przyspieszenie i ułatwienie często długotrwałych procedur spadkowych, w których sąd często zmuszał do obowiązkowego stawienia się bez większej możliwości ustalenia dogodnego terminu.

To udogodnienie w sprawach, w których spadkobiercy zdecydują się zrezygnować z trudnego spadku po kolejnych krewnych, począwszy od dzieci aż do wnuków dziadków spadkodawcy, tzw. spadki piętrowe.

Warto zaznaczyć, że zniesienie konieczności uzyskania zgody sądu nie oznacza jednak, że rodzice mogą teraz odrzucić spadek z pokrzywdzeniem małoletniego dziecka. Zmiana przepisów nie implikuje również braku możliwości wystąpienia do sądu w celu wyrażenia zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Jedyna istotna modyfikacja polega na tym, że nie trzeba już występować do sądu rodzinnego, a do sądu spadku - odpowiedniego dla ustalenia nabycia spadku po osobie, po której zamierzamy zrzec się dziedziczenia.

Przepisy nie mają zastosowania w sytuacjach nabycia spadku na podstawie testamentu lub z tytułu dziedziczenia ustawowego przez dziecko po jednym z rodziców.

Odrzucenie spadku. Jaki termin?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub przed notariuszem, a w odniesieniu do osób mieszkających za granicą - również we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym.