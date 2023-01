Choć zapewne nigdy nie dowiemy się, czym tak naprawdę kierowali się „buntownicy”, to jednak bacznie obserwując od wielu już lat to, co dzieje się w TK, odkąd stery w nim przejęła Julia Przyłębska, można pewne wnioski wyciągnąć. I tak: można podzielić grupę „rebeliantów” na dwie kategorie – tych, którzy być może kierowali się urażoną ambicją, i tych, którzy zapewne najzwyczajniej stracili cierpliwość do tego, co wyrabia prezes. Do pierwszej z nich zaliczyć można Mariusza Muszyńskiego oraz Bogdana Święczkowskiego. Muszyński na samym początku rządów Julii Przyłębskiej cieszył się jej wielkim zaufaniem. Otrzymał od niej pełnomocnictwa do zastępowania jej w wypełnianiu funkcji prezesa TK, czym odsunięto od uczestnictwa w kierowaniu trybunałem ówczesnego wiceprezesa TK – Stanisława Biernata. Zresztą, jak tylko kadencja Biernata się zakończyła, to właśnie Muszyński zajął jego miejsce. Warto również pamiętać, że to ten sędzia otrzymywał głośne, istotne z politycznego punktu widzenia sprawy do prowadzenia. Jak jednak pisaliśmy na łamach DGP, wszystko skończyło się w 2018 r. Pisząc kolokwialnie – Muszyński poszedł w odstawkę. Przestał być wyznaczany do spraw, rzadko pełnił funkcje sprawozdawcy czy przewodniczącego składu orzekającego. Mówiło się, że w ogóle nieczęsto bywał w TK. Powodem miał być oczywiście konflikt między wiceprezesem TK a samą Przyłębską, co znalazło później odzwierciedlenie w wiadomościach, jakie rzekomo Muszyński miał słać do samego premiera. Ich treść została ujawniona w trakcie afery e-mailowej, której głównym bohaterem był ówczesny szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.