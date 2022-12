Z projektu wynika jednak, że IOZ miałaby dalej rozpatrywać sprawy dyscyplinarne prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Niewątpliwie powodem kolejnej wolty w dyscyplinie sędziowskiej jest to, iż w ciągu zaledwie kilku miesięcy orzekania IOZ dorobiła się już trzech zabezpieczeń ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Strasburg nakazał wstrzymać rozpoznawanie zawisłych przed nią spraw sędziów z uwagi na wątpliwości co do realizacji przez IOZ standardu z art. 6 Europejskiej konwencji ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Wzięły się one stąd, że połowę składu izby stanowią tzw. neosędziowie powołani na swe urzędy z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. A zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem ETPC (sprawy Reczkowicz vs. Polska nr 43447/19, Dolińska-Ficek i Ozimek vs. Polska nr 49868/19, Advance Pharma sp. z o.o. vs. Polska nr 1569/20) sąd, w składzie którego zasiadają tacy sędziowie, nie jest sądem „ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1 konwencji.