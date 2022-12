I choć do zwyczaju ogłaszania wszystkiego na konferencjach (podczas których niejednokrotnie odbiega się od kwestii merytorycznych) chyba wszyscy zdążyli trochę przywyknąć, to muszę przyznać, że tym razem resortowi rozwoju udało się mnie czymś zaskoczyć. Bo reforma, którą szumnie ogłoszono, to tak naprawdę projekt nowelizacji procedowany – uwaga – od września 2021 r. Przeszedł w tym czasie opiniowanie i konsultacje międzyresortowe, wpłynęły też stanowiska organizacji przedsiębiorców , ale od lutego na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie ma śladu, by cokolwiek się działo z projektem. Aż nagle w listopadzie Ministerstwo Rozwoju wkroczyło i ogłosiło stary projekt jako kolejny nowy sukces. Aż nie chciało mi się w to wierzyć, dlatego zapytałam u źródła, czy to coś nowego, czy znana od dawna propozycja. I faktycznie, ministerstwo potwierdziło, że podczas konferencji chodziło o tę samą nowelizację, która ma zostać poszerzona o kilka nowych kwestii.