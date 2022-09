Oznacza to, że średnie zadłużenie jednego dłużnika wynosi 4,6 tys. zł. Najbardziej zalegają mieszkańcy Mazowsza (173,6 mln zł), Pomorza (148,2 mln zł) i Śląska (63,7 mln zł). Tyle że za aż 82 proc. długów Pomorzan odpowiadają dwie osoby. 49-letni mieszkaniec Wejherowa, który ma do zapłaty 75,7 mln zł, i 40-letni mieszkaniec Słupska, który ma do oddania polskiemu wymiarowi sprawiedliwości ponad 48 mln zł.