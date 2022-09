Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się do przepisów ordynacji podatkowej. Zgodnie z jej art. 26 podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych należności. Zasada ta ma zastosowanie również do należności składkowych wobec ZUS. Znaczenie ma również art. 29 ordynacji podatkowej, z którego wynika, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność podatkowa (składkowa) obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.