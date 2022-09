Wynika z niego, że uczestnicy konkursów przed KRS będą mogli zdobyć maksymalnie 100 pkt. Aby myśleć o stanowisku sędziego sądu rejonowego, trzeba będzie osiągnąć min. 40 pkt, przy stanowisku sędziego Sądu Najwyższego – 80 pkt.

W dokumencie KRS mowa jest o podziale kryteriów na pozytywne i negatywne. Wśród tych pierwszych znajdziemy np. poziom wiedzy prawniczej, za który można będzie uzyskać od 0 do 5 pkt. Wysoko punktowane mają być cechy osobowościowe kandydata (maks. 10 pkt). Co ciekawe, starający się o urząd sędziego będą mogli zdobyć punkty również za „doświadczenie z zakresu wystąpień publicznych” (od 0 do 5 pkt). Jeśli zaś chodzi o negatywne kryteria, to są wśród nich m.in. skazanie prawomocnym wyrokiem karnym, który nie uległ zatarciu, za przestępstwo nieumyślne czy podejmowanie działalności niedającej się pogodzić z godnością urzędu sędziego. Kandydat, którego będzie dotyczyć któraś z tych okoliczności, otrzyma od 0 do 30 pkt ujemnych.

