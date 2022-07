Trybunał w Strasburgu rzadko ma okazję wypowiadać się na temat praw, którymi zajmuje się Europejski Komitet Praw Społecznych. W sprawie Association of Civil Servants and Union for Collective Bargaining and Others p. Niemcom (skarga nr 815/18) ETPC skarżącymi były m.in. trzy niemieckie związki zawodowe: Związek Urzędników Służby Cywilnej i Związek ds. Negocjacji Zbiorowych, Związek Lekarzy oraz Związek Zawodowy Niemieckich Maszynistów Kolejowych.

Podstawą sprawy była ustawa o jednolitości układów zbiorowych pracy, która reguluje konflikty powstające w przypadku istnienia kilku układów zbiorowych w jednej jednostce organizacyjnej. Ustawa, która weszła w życie w lipcu 2015 r., nakazuje, aby w przypadku takiego konfliktu przestawał obowiązywać układ zbiorowy związku zawodowego, który ma mniejszą liczbę członków w jednostce organizacyjnej. Związki złożyły skargę do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, podnosząc, że ustawa narusza ich konstytucyjne prawa, w tym do tworzenia stowarzyszeń, poprawy warunków pracy i gospodarki. W wyroku z 11 lipca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny oddalił skargę, stwierdzając, że ingerencja w ich prawa była uzasadniona – miała ona na celu ochronę systemu autonomicznych negocjacji zbiorowych i zachęcenie związków zawodowych do współpracy.