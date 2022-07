Tymczasem do biura RPO wciąż wpływają wnioski, z których wynika, że problem nie stracił na aktualności. Co prawda art. 147 kodeksu postępowania karnego zezwala na takie nagrywanie, ale jest to obligatoryjne tylko w ściśle określonych przypadkach. Rzecznik wskazał, że obowiązek nagrywania wszystkich czynności pozwoliłby na odtworzenie pełnej treści wypowiedzi świadków i podejrzanych na późniejszym etapie postępowania.