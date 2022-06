Skarżącymi byli redaktor naczelny i dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”. Dziennikarz relacjonował proces toczący się przeciwko lokalnemu przedsiębiorcy o molestowanie. Zbierając materiał do artykułu, wystąpił do sądu o zgodę na wgląd do akt i wykorzystanie ich w materiale prasowym. Na wniosku dostał odręcznie napisaną adnotacje „wyrażam zgodę na udostępnienie akt”. Następnie skarżący zostali skazani za przestępstwo z art. 241 par. 2 k.k. polegające na rozpowszechnianiu informacji z rozpraw sądowych prowadzonych z wyłączeniem jawności. Sądy krajowe, skazując dziennikarzy na karę grzywny w wysokości 500 zł, wskazały, że zakaz wykorzystywania akt postępowania ma charakter bezwzględny, o czym doświadczony dziennikarz powinien wiedzieć. Ponadto stwierdziły, że artykuł bazował wyłącznie na aktach sprawy, nie zweryfikowano natomiast informacji u innych źródeł.