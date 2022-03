Kiedy rozmawiałyśmy o projekcie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, chwaliła pani wprowadzenie instytucji wysłuchania małoletnich również w procesie cywilnym. Podkreślała pani jednak, że zaproponowane zmiany to zdecydowanie za mało, by realnie zmienić sytuację dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Czy także pełnomocnicy powinni również zmienić swoje podejście do najmłodszych?