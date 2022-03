Jedną z licznych zmian proponowanych w projekcie nowelizacji kodeksu karnego , który trafił do I czytania w Sejmie, jest uzależnienie minimalnej liczby stawek dziennych grzywny od wysokości maksymalnej kary pozbawienia wolności za dany czyn. W przypadku przestępstw zagrożonych karą więzienia nieprzekraczającą roku sąd będzie musiał orzec minimum 50 stawek dziennych, gdy zagrożenie ustawowe jest do dwóch lat - 100 stawek, a powyżej tej granicy już 150 stawek. Tymczasem grzywna powinna być nie tylko adekwatna do czynu oraz możliwości finansowych sprawcy, lecz także egzekwowalna. Czy te trzy elementy uda się zachować?