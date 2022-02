Dlatego protokół wszedł w życie 1 sierpnia 2021 r., a jego art. 4 zmieniający termin na wniesienie skargi zaczął obowiązywać po sześciu miesiącach, co nastąpiło 1 lutego br. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli ostateczna decyzja albo wyrok sądu krajowego zapadły na 1 lutego 2022 r. lub później, wówczas strona, która uważa, że doszło do pogwałcenia konwencji, musi złożyć skargę przed upływem czterech miesięcy od daty wydania orzeczenia. Skrócenie terminu na wniesienie skargi ma służyć usprawnieniu funkcjonowania ETPC , który staje się coraz bardziej niewydolny pod natłokiem zalewających go spraw. W 2020 r. liczba nowych postępowań przydzielonych do rozpoznania wyniosła 41,7 tys. Najczęściej postępowania toczyły się przeciwko Rosji, Turcji i Ukrainy.