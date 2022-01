Lex Czarnek, czyli uchwalona przez Sejm, a w momencie zamykania tego numeru negatywnie zaopiniowana przez senackie komisje ustawa z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, jest aktem, któremu warto poświęcić uwagę z kilku względów. Jest to kolejna emanacja centralistycznego podejścia obecnego rządu. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano zresztą wprost, że ma wzmacniać kompetencje organów nadzoru pedagogicznego funkcjonujących w ramach administracji wojewody, czyli rządu w terenie. Deklaruje się przy tym, że nowe przepisy mają służyć efektywnemu wykonywaniu zadań przez te organy, a to ma pozytywnie wpłynąć na rozwój uczniów i wychowanków.