Warto dodać, że lektura informacji dotyczących 2020 r. potwierdza zauważalny od 2016 r., a więc odkąd partia rządząca zaczęła zaprowadzać własne porządki w TK, spadkowy trend, jeśli chodzi o liczbę wydawanych orzeczeń (patrz: grafika). O braku zaufania do TK świadczy z kolei spadająca z roku na rok liczba kierowanych do niego spraw, w tym przede wszystkim pytań prawnych zadawanych przez sądy - w 2019 r. było ich zaledwie 23. Ta tendencja również utrzymuje się od 2016 r. (wówczas zanotowano drastyczny spadek wpływu pytań prawnych - ze 135 w 2015 r. do zaledwie 21 w następnym roku). W 2020 r. sądy zwracały się do TK jeszcze rzadziej niż w roku poprzedzającym. Do TK wpłynęło bowiem zaledwie 15 pytań prawnych: dziewięć skierowały sądy powszechne, cztery - Sąd Najwyższy, a po jednym - Naczelny Sąd Administracyjny i sąd wojskowy.