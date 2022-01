Skład orzekający Izby Dyscyplinarnej stwierdził, że żaden z zarzutów odwołania nie zasługuje na uwzględnienie, dlatego podtrzymał wczoraj wyrok uniewinniający (sygn. akt II DOW 37/21). Wskazał, że obwiniony działał w ramach swojego imperium prokuratorskiego, dlatego miał prawo zdecydować, o jaki wymiar kary wnioskować. Nie doszło więc do naruszenia regulaminu prokuratury, gdyż zalecenia z prokuratury regionalnej były w istocie tylko prośbami (skierowanymi także do sądu), a nie wiążącymi poleceniami. Nic też nie stało na przeszkodzie, by przełożeni takie wiążące polecenie wydali i wówczas obwiniony byłby nim związany – co jednak nie nastąpiło.