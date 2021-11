Skarżący, W.A., na początku lat 90. został skazany przez sąd w Zurychu na 20 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo. Zdiagnozowano u niego zaburzenia osobowości, a opinia biegłego wskazała, że zbrodni dokonał w stanie ograniczonej poczytalności. Sąd uznał, że skarżący stanowił zagrożenie dla społeczeństwa, z którym można sobie poradzić jedynie poprzez orzeczenie długoterminowej kary. W.A. odbywał karę do 2010 r., kiedy to na wniosek prokuratury został zatrzymany prewencyjnie (w związku z chorobą psychiczną). Wniosek ten złożono na podstawie zmian w kodeksie karnym. W 2012 r. Sąd Federalny wznowił postępowanie, powołując się na pewne fakty, które, jego zdaniem, nie były znane pierwotnemu składowi sędziowskiemu orzekającemu w tej sprawie, w tym na nieuleczalny charakter choroby W.A.

W 2013 r. Sąd Okręgowy w Zurychu zarządził detencję prewencyjną. Chociaż nie zbadał ponownie pierwotnych przestępstw, odniósł się do ostatniego raportu psychiatrycznego oraz do warunków dla zatrzymanych, które zostały spełnione na początku lat 90. i które jego zdaniem nadal były aktualne. Stwierdził również, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że W.A. popełni kolejne przestępstwa z użyciem przemocy, a także, że szanse na skuteczne leczenie psychiatryczne są niewielkie. Pomimo formalnie zastosowanej izolacji prewencyjnej, w dalszym ciągu przebywał on w zakładzie karnym w Pöschwies.